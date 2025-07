Stipendi NoiPA luglio 2025 | il 14 luglio prevista l’emissione speciale chi sono i beneficiari?

Il 14 luglio 2025 si prospetta un’emissione speciale di stipendi da parte di NoiPA, dedicata al personale del comparto scuola. Questa operazione mira a liquidare le competenze maturate ma ancora non pagate, garantendo l’accredito entro la fine del mese. Ma chi sono i beneficiari di questa particolare emissione? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le modalità di accesso ai fondi.

È prevista per lunedì 14 luglio un’emissione speciale da parte di NoiPA per il personale del comparto Scuola. Questa procedura è finalizzata a liquidare le competenze maturate e non ancora corrisposte, con l’accredito degli importi previsto entro la fine del mese. A chi è rivolta l’emissione NoiPA del 14 luglio L’emissione speciale del 14 luglio . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it