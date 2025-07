Steve Coleman ei suoi Five Elements inaugurano l' edizione 2025 di Valdarno Jazz

Valdarno Jazz 2025 si apre con un evento imperdibile: Steve Coleman e i suoi Five Elements, una leggenda vivente del jazz contemporaneo. La sua straordinaria fusione di tradizione e innovazione promette un concerto memorabile, capace di entusiasmare appassionati e neofiti. Martedì 15 luglio alle 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, la musica si trasforma in un’esperienza unica. Non perdere l’occasione di vivere questo viaggio tra suoni e emozioni!

Arezzo, 11 luglio 2025 – Inaugurazione con una vera e propria leggenda della musica per l'edizione 2025 di Valdarno Jazz, la rassegna che porta sul territorio tra Firenze e Arezzo le star del panorama jazz contemporaneo. Martedì 15 luglio alle 21.30 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno (AR) sul palco Steve Coleman - sassofonista e compositore tra i più influenti al mondo, con un approccio innovativo che fonde tradizione e sperimentazione, incorporando elementi di musica africana, matematica e filosofia - insieme ai suoi Five Elements: Jonathan Fin alla tromba, Rich Brown al basso e Sean Rickman alla batteria.

