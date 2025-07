Stephen King entusiasta di The Institute | Ragazzi cool che si scatenano contro il sistema

Stephen King, il maestro del brivido, è entusiasta di "The Institute", la nuova serie horror su MGM+ che vede giovani ribelli sfidare il sistema. L’atteso debutto negli USA è previsto per il 13 luglio, e il Re non ha nascosto il suo entusiasmo, promuovendola a pieni voti. La domanda ora è: quando arriverà in Italia? Restate sintonizzati, perché questa storia promette di scuotere anche i cuori più coraggiosi.

L'arrivo del primo episodio della serie horror su MGM+, per adesso solo negli USA, è stato salutato con calore da Stephen King. Ancora non sappiamo quando uscirà in Italia, ma il 13 luglio il pubblico americano potrà godere del nuovo adattamento tratto da Stephen King, la serie in otto episodi The Institute. Naturalmente il Re del Brivido non ha mancato di fornire il suo giudizio sullo show in arrivo su MGM+ promuovendolo a pieni voti. "THE INSTITUTE debutta questa domenica. Ragazzi fantastici che si scatenano contro il sistema. MGM+. È davvero bello" ha scritto il romanziere su X. "Quando ci si discosta dalla storia che ho scritto, lo si fa a proprio rischio e pericolo", ha dichiarato dalla sua casa nel Maine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stephen King entusiasta di The Institute: "Ragazzi cool che si scatenano contro il sistema"

