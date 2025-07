Stelle Ville e Meraviglie 2025 | decima edizione al via

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nella suggestiva cornice della Valdera e Val di Cecina! La decima edizione di "Stelle, Ville e Meraviglie" 2025 promette di incantare appassionati e visitatori con un ricco programma di musica di alta qualità, arte e cultura, tutto gratuitamente. Un’occasione unica per scoprire le meraviglie di questa terra, sostenuta da una comunità appassionata e da enti locali. La magia sta per cominciare, e tu non puoi mancare!

Valdera-Valdicecina, 11 luglio 2025 – Il festival "Stelle, Ville e Meraviglie" spegne dieci candeline, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi in Valdera e Val di Cecina. Riconosciuto come un raro esempio di festival toscano dedicato alla musica di qualità con ingresso libero, l'evento è un importante volano per il turismo e la cultura locale, frutto del supporto dei Comuni, di enti e della passione di un team di professionisti. La ricetta del festival si basa sulla proposta di musica "suonata" di alto livello, esplorando stili diversi, progetti meno noti ma da scoprire, e valorizzando artisti italiani e stranieri di qualità insieme ai talenti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Stelle, Ville e Meraviglie" 2025: decima edizione al via

