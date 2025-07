Stefano Bini | Racconto l’Italia fuori dai luoghi comuni Il mio programma? Una scommessa importante

di un’Italia autentica, lontana dai classici percorsi turistici, pronta a svelare i tesori nascosti che rendono il nostro paese unico e sorprendente. Un’occasione imperdibile per riscoprire le tradizioni, le storie e i luoghi che fanno battere il cuore di una nazione inesplorata. Un viaggio in 13 puntate alla scoperta…

C’è un’Italia che sfugge agli itinerari turistici, fatta di piccoli borghi, tradizioni culinarie tramandate per generazioni, chiesette millenarie nascoste tra i boschi e storie che non hanno mai trovato spazio in tv. È questa Italia che Stefano Bini, conduttore e autore, racconta nel suo nuovo programma L’Italia più bella che c’è!, col punto esclamativo nel titolo, ci tiene a sottolinearlo. Un viaggio in 13 puntate alla scoperta dell’autenticità, lontano dai luoghi comuni della televisione di viaggio, da seguire su La7.it a partire dal 13 luglio alle 14.30 – e sempre disponibili on demand. Ogni domenica, Stefano Bini ci porta a conoscere le tante curiosità di piccoli centri, preziosi e unici, regalando al telespettatore immagini e racconti del tutto inediti. 🔗 Leggi su Dilei.it