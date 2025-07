STEFANO BINI A BUBINOBLOG | IL MIO DEBUTTO SU LA7 È UNA SFIDA IMPORTANTISSIMA

Benvenuto, Stefano Bini! Dopo il suo atteso debutto su La7 con “L’Italia più Bella Che C’è!”, l’attenzione si concentra sulla sua nuova avventura televisiva. La sua esperienza e passione promettono di coinvolgere il pubblico, portando in scena un mix di bellezza, cultura e intrattenimento. Con questa sfida importante, Stefano si prepara a conquistare il cuore degli italiani e a rendere il suo nome ancora più celebre nel panorama televisivo.

Stefano Bini torna su BubinoBlog in concomitanza del suo debutto su La7. Da domenica 13 luglio a domenica 5 ottobre condurrà L’Italia più Bella Che C’è! e per questa importante occasione il conduttore si è sottoposto ad una lunga intervista. Ciao Stefano e bentornato su BubinoBlog. Eccoci pronti con una nuova intervista. Veniamo subito a te. Domenica debutterà un nuovo programma su La7.it “L’Italia più bella che c’è!” già il titolo è una garanzia. È la tua prima volta su La7? È emozionante? Più che emozionato! Dopo cinque anni in Rai, è logico che le nuove avventure stuzzicano sempre, soprattutto un creativo. 🔗 Leggi su Bubinoblog