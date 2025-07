Stazioni ferroviarie pugliesi 120 milioni per restyling e accessibilità | cantieri aperti in 8 comuni interventi anche a Bari

Un importante investimento di circa 120 milioni di euro, finanziato anche con fondi PNRR, sta rivoluzionando le stazioni ferroviarie pugliesi, garantendo miglioramenti in accessibilità e servizi. Con cantieri aperti in otto comuni, tra cui Bari, il progetto promette di trasformare il modo in cui i cittadini vivono e attraversano le loro città. Questa grande operazione rappresenta un passo deciso verso un sistema di trasporti più moderno ed inclusivo per tutta la regione.

Un investimento da circa 120 milioni di euro, di cui una parte finanziata con fondi Pnrr, sta cambiando il volto delle stazioni ferroviarie pugliesi. È quanto emerso dall'incontro tra l'assessore regionale ai Trasporti Debora Ciliento e la Direzione Stazioni di Rfi (Gruppo Ferrovie dello Stato).

NOVOLI - L'assessore Debora Ciliento visita il cantiere con il sindaco De Luca e l'AD di Ferrovie del Sud Est. Investiti 7,5 milioni per rendere la stazione un hub moderno e accessibile Vai su Facebook

Cantieri aperti in 8 stazioni pugliesi: parte il maxi piano di riqualificazione firmato RFI e Regione Puglia; Cantieri aperti in 8 stazioni pugliesi per un maxi investimento di 120 milioni di euro; Ferrovie Sud Est: due nuovi hub moderni in Puglia.

Salento, sette stazioni ferroviarie verso la rinascita con 215 milioni. - A Squinzano un nuovo bar da 72 metri quadrati e in sette Comuni la riqualificazione degli edifici a pochi metri dai binari per un importo complessivo di 215 milioni di euro.

L'assessore Ciliento a Novoli per un sopralluogo nella stazione FSE, futuro hub intermodale - La stazione di Novoli è tra le venti stazioni del network FSE interessate da interventi di riqualificazione, che le trasformeranno in hub intermodali.