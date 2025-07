State uccidendo i bimbi palestinesi andate a mangiare a Gaza | in Spagna ristoratore caccia clienti israeliani

Un gesto sorprendente e carico di provocazioni scuote la comunità di Vigo: un ristoratore libanese ha allontanato alcuni clienti israeliani, invitandoli a "mangiare a Gaza" in risposta alle tensioni in Medio Oriente. Questo episodio, immortalato in un video virale, evidenzia come le tensioni geopolitiche possano esplodere anche nel cuore della Spagna, lasciando spazio a riflessioni sulla libertà di espressione e sui limiti della solidarietà tra comunità. Continua a leggere.

Un ristoratore libanese residente a Vigo, in Spagna, ha allontanato dal suo locale alcuni turisti israeliani. L'uomo ha invitato il gruppo di turisti ad "andare a mangiare a Gaza" dopo aver accusato Israele di star uccidendo i bambini nel genocidio del popolo palestinese. L'accaduto è stato immortalato in un video divenuto virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uccidendo - mangiare - gaza - spagna

State uccidendo i bimbi palestinesi, andate a mangiare a Gaza: in Spagna ristoratore caccia clienti israeliani.

Spagna, proiettili acquistati da Israele: vince la linea pro-Gaza ... - Gaza espressa più volte dall’esecutivo progressista – la Spagna è uno dei pochi Paesi europei ad aver riconosciuto formalmente la Palestina – con il ... Segnala repubblica.it

Mo: Spagna all'Onu, 'misure urgenti per fermare uccisioni a Gaza' - MSN - La Spagna presenterà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione volta a "proporre misure urgenti per fermare l'uccisione di civili ... Si legge su msn.com