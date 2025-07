Statale 16 da lunedì attivi due restringimenti Lavori di sicurezza e miglioramento della viabilità

A partire da lunedì 14 luglio, la Statale 16 di Rimini si prepara a migliorare sicurezza e viabilità con l’attivazione di due restringimenti temporanei. Un intervento fondamentale per garantirti un viaggio più sicuro e fluido, senza però causare troppo disagio alla circolazione. Restate aggiornati e pianificate i vostri spostamenti di conseguenza: la mobilità della nostra città si costruisce anche con le vostre abitudini consapevoli.

Due restringimenti della Statale 16 per consentire lavori di miglioramento e sicurezza della viabilità. Il Comune di Rimini informa che, a partire da lunedì 14 luglio, saranno attivate due limitazioni alla circolazione stradale sulla Statale 16, con il solo restringimento della carreggiata, per.

Per consentire a Publiacqua la realizzazione di un nuovo allaccio fognario in via del Ponte a Iovi, all’altezza dei numeri civici 79 - 81/A, nei giorni di lunedì 14 e martedì 15 luglio sono previste alcune modifiche alla circolazione. Durante i lavori, sarà vietata la Vai su Facebook

