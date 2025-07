Stasera all' Anfiteatro Romano il fenomeno Tony Ann il pianista star dei social che incanta il mondo

Stasera all’Anfiteatro Romano di Ancona, la magia di Tony Ann, il pianista star dei social, trasformerà il passato in un presente emozionante. Con il suo talento straordinario e le sue melodie coinvolgenti, incanterà il pubblico e farà vibrare le pietre antiche di questa suggestiva cornice. Non perdete l’opportunità di vivere un evento unico: lasciate che la musica di Tony Ann vi porti in un viaggio indimenticabile tra note e emozioni.

Ancona – L'attesa è finita. Questa sera la magia del pianoforte risuonerà tra le antiche pietre dell'Anfiteatro Romano di Ancona. Arriva in città per il festival Spilla Tony Ann, il compositore e pianista canadese che ha saputo conquistare un pubblico globale a colpi di sold out e di video virali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

