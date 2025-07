Stankovic stallo tra Inter e Club Brugge Può inserirsi la Bundesliga!

La trattativa per Aleksandar Stankovic tra Inter e Club Brugge si è arenata, lasciando il colpo in stand-by. Mentre i discorsi sembravano già avviati verso un'intesa, le ultime novità indicano un possibile interessamento dalla Bundesliga. La scena si fa incandescente: il giovane talento potrebbe presto cambiare rotta, con un nuovo club pronto a inserirsi. Ecco cosa potrebbe accadere nel prossimo capitolo di questa intricata operazione di mercato...

Arrivano novità dopo l’incontro avvenuto ieri tra Club Brugge e Inter per l’operazione Aleksandar Stankovic. Tutto in fase di stallo, mentre intanto si fa avanti qualcuno dalla Bundesliga. STALLO – Negli ultimi giorni Aleksandar Stankovic sembrava davvero vicino ad approdare al Club Brugge. La società belga ha messo gli occhi sul diciannovenne, per cui l’Inter vuole mantenere il diritto di re-compra. La presenza dei due dirigenti ‘ Blauw-Zwart’ nella sede di Viale della Liberazione ieri pomeriggio non ha fatto altro che alimentare il rumors di mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la trattativa attualmente è in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Inter-news.it