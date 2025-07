Stankovic si abbassa clausola recompra? Inter e Brugge il motivo del blocco! – Sky

L’affare Aleksandar Stankovic tra Inter e Club Brugge si arena, ma non per questioni di mercato semplici. La trattativa si blocca a causa di una clausola di recompra inserita dai nerazzurri, che mira a tutelarsi in futuro. Un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare le sorti del trasferimento e mantenere aperte molte possibilità per il giovane talento. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamolo insieme.

La trattativa tra Club Brugge e Inter per Aleksandar Stankovic sembrerebbe bloccata. Il motivo ha a che fare con i nerazzurri, che intanto pensano anche alla clausola per la recompra. TRATTATIVA – Uno degli argomenti più caldi degli ultimi giorni, per quanto riguarda le uscite dell’Inter, ha a che fare con Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte sembra vicinissimo al trasferimento al Club Brugge, che ieri ha dialogato direttamente con l’Inter attraverso la visita in sede di due dirigenti. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di una fase di stallo fra le due società, che ancora non hanno individuato un accordo per la chiusura dell’operazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic, si abbassa clausola recompra? Inter e Brugge, il motivo del blocco! – Sky

