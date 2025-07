Stankovic Inter il giovane ragazzo classe ’05 vicino alla cessione in Belgio! Le ultime sul giovane figlio d’arte nerazzurro

Il talento di casa Inter, Aleksandar Stankovic, sta per vivere una nuova avventura in Belgio. Il giovane centrocampista classe 2005, figlio d’arte e prodotto del settore giovanile nerazzurro, si prepara a lasciare l’Inter per trasferirsi al Club Bruges. Un’operazione che potrebbe segnare l’inizio delle grandi novità nel calciomercato estivo della squadra milanese, aprendo un nuovo capitolo sia per il ragazzo che per il club.

Aleksandar Stankovic Inter potrebbero separarsi nel corso della sessione estiva di calciomercato: le ultime sul centrocampista. Aleksandar Stankovic è vicino al passaggio al Club Bruges. Il centrocampista classe 2005, figlio di Dejan e prodotto del vivaio nerazzurro, potrebbe lasciare l’ Inter in quella che sarebbe la prima cessione importante dell’estate per il club in vista della prossima stagione di Serie A. Il Bruges ha messo sul piatto un’offerta da circa 10 milioni di euro, considerata congrua dalla dirigenza interista. L’accordo tra le parti è ben avviato, ma resta da sciogliere un nodo fondamentale: la clausola di riacquisto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, il giovane ragazzo classe ’05 vicino alla cessione in Belgio! Le ultime sul giovane figlio d’arte nerazzurro

In questa notizia si parla di: giovane - stankovic - inter - classe

Si scalda la pista Club Brugge per Aleksandar Stankovic Come raccolto da Calciomercato.it, il club belga ha stanziato 6 milioni per il centrocampista classe 2005, ma può alzare offerta per avvicinarsi alle richieste dell’#Inter che punta a mantenerne il controll Vai su Facebook

Inter-Bruges, nodo recompra per Stankovic: i belgi chiedono più di 20 milioni; Inter, i giovani di Chivu protagonisti al Mondiale per Club: da Carboni e Stankovic agli Esposito, il mercato si decide ora tra ritorni e addii; Venezia, riscattato Filip Stankovic: cosa succede adesso sul mercato.

Botta e risposta social tra Dimarco e Stankovic: "Si impara ... - MSN - 0 per i padroni di casa, è stato il giovane Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di proprietà dell’Inter. Come scrive msn.com

Filip Stankovic sempre più protagonista a Venezia: ora l'Inter trema - MSN - Filip Stankovic rappresenta da anni una scommessa dell'Inter sul futuro, con il giovane serbo che sta girando l'Italia ... Si legge su msn.com