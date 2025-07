Stankovic accordo Inter-Bruges! Clausola di recompra alta

L’Inter ha finalmente dato il via libera alla cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges, segnando un momento importante per il giovane talento. Tuttavia, la trattativa nasconde un dettaglio cruciale: una clausola di recompra con un costo elevato, che potrebbe riaccendere il banco in futuro. Questa mossa riflette le sfide e le opportunità del mercato, lasciando aperta la porta a eventuali sviluppi futuri. La decisione dell’Inter di lasciar andare il figlio di Dejan solleva molte domande sul suo percorso e sulle strategie del club.

L’Inter ha dato il via libera per la cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges. C’è però un problema relativo alla clausola di recompra, i dettagli da Sacha Tavolieri su X. ADDIO – L’ Inter non ha creduto fino in fondo nel figlio di Dejan e per il secondo anno consecutivo lo lascerà andar via. Stavolta a titolo definitivo, perché il Bruges acquisterà Aleksandar Stankovic e non lo farà tramite un prestito. Il club belga ha convinto i nerazzurri e ha trovato l’accordo grazie ad una cifra intorno agli 8 milioni di euro più 2 di bonus. Gli incontri di ieri in viale della Liberazione sono stati proficui, il problema però è un altro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic, accordo Inter-Bruges! Clausola di recompra alta

