Stangata in arrivo per i fumatori | la Ue prepara una maxi-tassa su sigarette e-cig e nicotina

Una stangata fiscale si profila all’orizzonte per fumatori e appassionati di sigarette elettroniche: la UE prepara una maxi tassa sulla nicotina, sigarette e dispositivi alternativi, promettendo una rivoluzione nel settore. Secondo documenti riservati, Bruxelles mira a riformare radicalmente le accise, scatenando un possibile terremoto economico e politico tra le istituzioni europee e i singoli Stati membri. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa?

Fonte: immagine di repertorio Una stretta fiscale storica è in arrivo per i consumatori di tabacco, sigarette elettroniche e bustine di nicotina. Secondo documenti riservati rivelati da Euractiv, la Commissione europea sarebbe pronta a proporre una riforma radicale del sistema di accise su questi prodotti, con aumenti record che potrebbero cambiare drasticamente il mercato e aprire un fronte caldo tra Bruxelles e le capitali degli Stati membri. La proposta – che rientrerebbe nel pacchetto sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) 2028 – avrebbe un duplice obiettivo: ridurre il consumo di prodotti legati al fumo e creare nuove entrate proprie da destinare al bilancio Ue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Stangata in arrivo per i fumatori: la Ue prepara una maxi-tassa su sigarette, e-cig e nicotina

In questa notizia si parla di: sigarette - arrivo - nicotina - stangata

Stangata europea sul tabacco: in arrivo aumenti record per le sigarette (anche elettroniche) - L’Europa si prepara a una stangata senza precedenti sul tabacco, con aumenti record sulle sigarette e le sigarette elettroniche.

Tasse sul tabacco e sui rifiuti elettronici: così Bruxelles vuole finanziare i bilanci Ue; Sigarette e tabacco, stangata in arrivo: «Aumenti record, fino a +258% per le accise». Quanto costerà un pacchetto; Stangata europea sul tabacco: in arrivo aumenti record per le sigarette (anche elettroniche).

Sigarette e tabacco, stangata in arrivo: «Aumenti record, fino a +258% per le accise». Quanto costerà un pacchetto - La Commissione europea starebbe preparando un pacchetto di proposte destinate ad accendere un acceso confronto tra le capitali europee: tra queste spicca una riforma ... Riporta msn.com

Sigarette, in arrivo dalla Ue stangata sui fumatori e beffa per i governi nazionali che perdono gli incassi - La proposta è destinata ad accendere un forte dibattito anche perché secondo le primi stime prudenziali la quota che Bruxelles vorrebbe destinare ai bilanci Ue ammonterebbe a 15 miliardi di euro. Secondo ilsole24ore.com