Stalking nei confronti dell’ex compagna | disposto il divieto di avvicinamento

In un intervento tempestivo e deciso, i Carabinieri di Ariano Irpino hanno disposto il divieto di avvicinamento a un 32enne accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna. Grazie a indagini approfondite, è stato possibile applicare questa misura cautelare, che include anche il monitoraggio elettronico. La sicurezza delle vittime rimane una priorità assoluta: un esempio di come le forze dell'ordine combattono con fermezza ogni forma di molestia e minaccia.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con contestuale apposizione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 32enne del posto. L'uomo è gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata. Le indagini sono scaturite da una querela presentata dalla vittima, che ha denunciato una serie di condotte persecutorie iniziate a dicembre 2024. L'indagato, non rassegnandosi alla fine della relazione, avrebbe messo in atto ripetuti pedinamenti, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro della donna, gravi minacce e l'invio di messaggi ossessivi e intimidatori.

