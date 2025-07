Stalking e lesioni all’uomo che poi gli sparò all’addome | inflitti 3 anni di reclusione

Una vicenda che lascia senza parole: stalking, lesioni gravi e una reazione violenta culminata in un colpo di pistola. La sentenza del tribunale di Lecce ha confermato che Claudio Caretta, 48 anni, si è recato appositamente sotto casa di Niko Saverio Piteo, 27 anni, per vendicarsi, portando a un grave episodio di violenza. Una storia di passioni tormentate e conseguenze drammatiche che ci ricorda quanto sia importante la giustizia.

GALLIPOLI - Non si trattò di una coincidenza. Secondo la sentenza emessa ieri dal tribunale di Lecce, Claudio Caretta, di 48 anni, si recò intenzionalmente sotto casa di Niko Saverio Piteo, di 27, per vendicarsi e fu proprio in quell’occasione che fu colpito all’addome da un colpo di pistola. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

