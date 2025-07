Stalking all’ex fidanzata 32enne sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ad Ariano Irpino

Una storia di stalking che si conclude con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ad Ariano Irpino. Dopo mesi di pedinamenti, minacce e messaggi ossessivi, un uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, tutelando così la vittima. Un esempio di come la legge possa intervenire efficacemente per proteggere chi soffre in silenzio. La sicurezza e il rispetto sono diritti fondamentali che non devono essere mai trascurati.

Dopo mesi di pedinamenti, minacce e messaggi ossessivi, scatta la misura cautelare per un uomo che perseguitava l’ex compagna: indagini avviate dopo la denuncia della vittima.. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri d ella Stazione di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con apposizione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 32enne del posto, gravemente indiziato del delitto di atti persecutori ai danni della ex fidanzata. Le indagini sono state avviate a seguito della querela sporta nel mese di aprile presso la Stazione Carabinieri di Ariano Irpino dalla persona offesa, che riferiva le condotte subite dal mese di dicembre 2024 ad opera dell’ex fidanzato, il quale, non accettando l’interruzione del loro rapporto, poneva in essere reiterati pedinamenti, appostamenti nei pressi del di lei luogo di lavoro, gravi minacce, e le inoltrava messaggi ossessivi e intimidatori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

