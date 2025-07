Stadio Maradona le ultime sulla casa del Napoli | c’è una novità importante

L’attesa per le novità sullo stadio Maradona si fa sempre più intensa. Dopo il trionfo dello scudetto, il Napoli punta a rafforzarsi e a deliziare i tifosi con una squadra all’altezza delle aspettative di Antonio Conte. Tuttavia, il nodo del nuovo impianto è sempre al centro dell’attenzione, soprattutto in vista degli Europei del 2032. De Laurentiis e il Comune sono pronti a trovare una soluzione che possa soddisfare ambizioni sportive e necessità di rinnovamento.

