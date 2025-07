Stadio Maradona l’annuncio di Manfredi | Predisposto un progetto di restyling

Il cuore pulsante di Napoli si prepara a rinascere: il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato sui social un ambizioso progetto di restyling dello Stadio Maradona. Un intervento che promette di trasformare questo simbolo della città , valorizzandone la storia e migliorando l’esperienza di tifosi e sportivi. La notizia ha già acceso entusiasmo tra i cittadini e gli appassionati. Ma cosa riserva il futuro per questo iconico impianto?

Il Comune di Napoli è pronto ad avviare un grande e importante progetto che riguarda lo Stadio Maradona. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi attraverso i suoi canali social. “Predisposto un progetto di restyling” – Attraverso un post pubblicato sul suo account facebook, il primo cittadino di Napoli ha parlato degli importanti progetti che . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Stiamo lavorando affinché Napoli sia tra le città che ospiteranno gli Europei di calcio 2032. Abbiamo già predisposto un progetto di restyling dello Stadio Maradona da condividere con la Società Calcio Napoli. Siamo pronti ad avviare i lavori del terzo anello

