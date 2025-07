Stadio Maradona Buonfiglio | Necessaria la riqualificazione prima di realizzare nuovi impianti

Il futuro dello sport napoletano passa dalla riqualificazione dello Stadio Maradona, un progetto fondamentale per supportare i talenti locali e promuovere una cultura sportiva vibrante. Il neo presidente Coni Luciano Buonfiglio sottolinea l’importanza di intervenire prima di realizzare nuovi impianti, ispirandosi al modello Caivano. Solo con investimenti mirati e visione strategica potremo offrire ai giovani strutture all’altezza delle loro ambizioni e del nostro patrimonio sportivo.

Il neo presidente Coni Luciano Buonfiglio, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, ha parlato della ristrutturazione dello Stadio Maradona di Napoli entro gli Europei 2032. Buonfiglio: «Per lo stadio Maradona è necessaria la riqualificazione». La questione impianti è più viva che mai: cosa bisogna fare per cambiare marcia e dare strutture migliori ai ragazzi che vogliono fare sport? «Seguire il modello Caivano. Il governo deve realizzare impianti commisurati al territorio e che siano dati in gestione ai privati capaci di gestirli nell’interesse di un inserimento sociale». Il ministro Abodi non ha dubbi sullo stadio Maradona, sostenendo la candidatura per Euro 2032. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it