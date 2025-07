Srebrenica | trent’anni fa il più grave massacro di civili dalla fine della seconda guerra mondiale

Trent'anni fa, Srebrenica è stata teatro di uno dei più orribili massacri di civili in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale, un dolore indelebile che ancora oggi scuote le coscienze. In questa giornata simbolica, 11 luglio 2025, la città si ferma per ricordare le vittime e riflettere sulla brutalità dei conflitti fratricidi degli anni Novanta. Un horror che non deve mai essere dimenticato. L'articolo Srebrenica: ...

Trent'anni fa, a Srebrenica, il più grave massacro di civili in Europa dalla fine Seconda guerra mondiale. Oggi, 11 luglio 2025, la città ha rivissuto il dolore e lo sdegno per quella strage indiscriminata compiuta dai serbo-bosniaci al comando di Ratko Mladic. Eccidio che segnò l'ora più buia dei sanguinosi conflitti fratricidi che negli anni Novanta sconvolsero e portarono alla dissoluzione l'allora Federazione jugoslava L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Srebrenica: trent’anni fa il più grave massacro di civili dalla fine della seconda guerra mondiale

