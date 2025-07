Srebrenica Mattarella | Emblema orrori in cui poteva sprofondare Europa

srebrenica mattarella emblema orrori in cui poteva sprofondare europa. Il presidente Sergio Mattarella, nel ricordare il trentennale del genocidio di Srebrenica, ha sottolineato come questa tragedia rappresenti un monito potente sugli orrori che potrebbero ancora minacciare l'Europa se non si mantiene alta la guardia contro l'odio e l'indifferenza. È un richiamo alla memoria e alla responsabilità di tutti noi affinché questi orrori non si ripetano mai più.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 30esimo anniversario del genocidio di Srebrenica ha ricordato la strage perpetrata in Bosnia-Erzegovina dalle milizie serbo-bosniache del Generale Ratko Mladic in cui furono uccisi oltre 8mila civili bosniaci musulmani.  “Commemoriamo oggi il trentesimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Una tragedia che, a dispetto delle migliori speranze, fu emblematica degli orrori indicibili in cui poteva sprofondare nuovamente l’Europa, sulla scorta di azioni che riprendevano l’orrendo vessillo della ‘pulizia etnica’ sotto il pretesto di affermazioni nazionalistiche, in un’area – i Balcani – caratterizzata da sempre dall’essere crogiolo di incontro e convivenza tra i popoli e le culture”, ha detto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Srebrenica, Mattarella: “Emblema orrori in cui poteva sprofondare Europa”

In questa notizia si parla di: srebrenica - mattarella - emblema - orrori

Genocidio di Srebrenica, Mattarella: “Esiste una responsabilità collettiva” - Oggi ricordiamo il trentesimo anniversario del genocidio di Srebrenica, un doloroso monito sulle conseguenze della mancanza di responsabilità collettiva.

Un pellegrinaggio con Focsiv e Ipsia, oltre l'etno-nazionalismo. Mattarella nell'anniversario: "Emblema di orrori indicibili". Vai su X

Srebrenica, 30 anni fa il genocidio. Mattarella: “Emblema degli orrori dei nazionalismi”; Srebrenica, Mattarella: Emblema orrori in cui poteva sprofondare Europa; Mattarella: Il genocidio di Srebrenica emblema degli orrori in cui poteva sprofondare l’Europa.

Srebrenica, 30 anni fa il genocidio. Mattarella: “Emblema degli orrori dei nazionalismi” - “Una tragedia che, a dispetto delle migliori speranze, fu emblematica degli orrori indicibili in cui poteva sprofondare nuovam ... Da msn.com

Mattarella,per genocidio Srebrenica rigorosa giustizia - "Commemoriamo oggi il trentesimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Scrive msn.com