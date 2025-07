Srebrenica l' omaggio alle vittime a 30 anni dal genocidio

A trent’anni dal tragico genocidio di Srebrenica, le immagini del cimitero di Potocari testimoniano il profondo dolore e la memoria viva delle vittime. Un omaggio silenzioso e rispettoso per non dimenticare mai quegli orrori perpetrati nel luglio del 1995, quando 8.000 bosniaci musulmani furono brutalmente uccisi. È un momento di riflessione e di speranza affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Srebrenica, 11 lug. (askanews) - Immagini dal cimitero di Srebrenica-Potocari dove molte persone arrivano per rendere omaggio alle tombe dei propri cari nel giorno del 30esimo anniversario del genocidio. La città bosniaca commemora la ricorrenza del massacro perpetrato dalle forze serbe di Bosnia: 8.000 bosniaci musulmani vennero sterminati in pochi giorni nel luglio 1995. Fu uno dei peggiori massacri commessi sul suolo europeo dalla Seconda Guerra Mondiale. Sul genocidio di Srebrenica esiste una responsabilità collettiva, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 30esimo anniversario.

