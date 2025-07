Srebrenica 30 anni fa il massacro firmato da Ratko Mladic

Esattamente trent’anni fa, Srebrenica si macchiava di uno dei momenti più bui della storia recente, con il massacro orchestrato da Ratko Mladic. Un evento che ancora oggi riecheggia come avvertimento e monito sulla brutalità della guerra e sull’importanza di mantenere viva la memoria. Ricordare è un gesto di giustizia e speranza: perché il passato non venga mai dimenticato e possa alimentare il nostro impegno per un futuro di pace.

EPAPETER DEJONG Il capo delle milizie serbo-bosniache Radko Mladic, al Tripbunale internazionale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia, l’Aja, Paesi Bassi, 22 novembre 2017 Getty Images Srebrenica, settembre 1995. A due mesi dal massacro la preghiera sulla tomba di un ragazzo di 11 anni trucidato dagli uomini di Ratko Mladic. Getty Images Una foto di Srebrenica due anni prima del massacro quando fu bombardata pesantemente dai Serbi. Nella foto un convoglio di caschi blu canadesi percorre le strade della città tra le macerie. Getty Images Convoglio di militari olandesi destinati alla difesa dell’enclave musulmana di Srebrenica, la cosiddetta “Safe Area”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Srebrenica, 30 anni fa il massacro firmato da Ratko Mladic

