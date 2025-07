Srebrenica 30 anni dal genocidio in cui morirono 8mila persone

A trent’anni dal dramma di Srebrenica, migliaia di persone si riuniscono per ricordare e riflettere sulla tragedia che ha spezzato tante vite innocenti. Un momento di commemorazione e di impegno per la giustizia e la pace in Europa. Sette vittime recentemente identificate, tra cui due giovani di appena 19 anni, saranno sepolte in un tributo che rinnova la memoria e il rispetto verso le vittime.

Migliaia di persone provenienti dalla Bosnia e da tutto il mondo si stanno raccogliendo a Srebrenica per commemorare il 30esimo anniversario del massacro avvenuto nel 1995, quando a Srebrenica furono uccisi oltre 8mila uomini e ragazzi musulmani bosniaci. Questo è stato riconosciuto come l’unico genocidio avvenuto in Europa dopo l’Olocausto. Sette vittime del massacro recentemente identificate, tra cui due uomini di 19 anni, saranno sepolte oggi in un funerale collettivo nel vasto cimitero in continua espansione vicino a Srebrenica, accanto alle oltre 6mila vittime già sepolte lì. Questi funerali si tengono ogni anno per le vittime che vengono man mano dissotterrate da decine di fosse comuni intorno alla città. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Srebrenica, 30 anni dal genocidio in cui morirono 8mila persone

In questa notizia si parla di: anni - genocidio - 8mila - persone

Sulla Palestina molti hanno fatto finta di nulla per anni: anche così si è legittimato il genocidio - Per anni, molti hanno fatto finta di nulla sulla situazione in Palestina, contribuendo involontariamente alla legittimazione del genocidio.

Migliaia di persone stanno affluendo al Cimitero memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per commemorare le oltre 8 mila vittime del genocidio compiuto 30 anni fa dalle truppe serbo-bosniache al comando del generale Mladic. #ANSA Vai su X

L’11 luglio 1995 a #Srebrenica, nella #Bosnia orientale, più di 8.000 bosniaci musulmani furono sterminati dalle milizie serbe. L’inviato del Tg1 Andrea Luchetta è tornato sui luoghi del genocidio. #Tg1 Vai su Facebook

Srebrenica trent’anni dopo il genocidio; Srebrenica, 30 anni dal genocidio in cui morirono 8mila persone; Com’è Srebrenica oggi.

Srebrenica, l'omaggio alle vittime a 30 anni dal genocidio - Commemorazione alla Camera per i 30 anni dal massacro di Srebrenica, in cui furono uccisi oltre 8mila bosniaci musulmani, in un'"area di sicurezza" teoricamente protetta dai Caschi blu Onu. Scrive informazione.it

Srebrenica, in migliaia al Cimitero memoriale di Potocari - Migliaia di persone dalle prime ore di stamane stanno affluendo al Cimitero memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per commemorare e rendere omaggio alle oltre 8 mila vittime del genocidio ... Come scrive ansa.it