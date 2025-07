spread btp bund scende fino a 84 punti le borse restano deboli

Gli spread tra Btp e Bund continuano a comprimersi, toccando i 84 punti base, livelli mai visti dal 2010, mentre le borse europee restano deboli sotto la pressione dei dazi e delle tensioni geopolitiche. In questo scenario di incertezza, il rendimento dei titoli di Stato si mantiene stabile al 3,57%, riflettendo un mercato alla ricerca di sicurezza. La volatilità rimane alta, e gli investitori devono rimanere vigili per cogliere eventuali segnali di ripresa o ulteriori turbolenze.

Spread tra Btp e Bund sempre vicino ai minimi dal 2010: verso il finale della seduta il differenziale è sceso fino a toccare gli 84 punti base, livello già raggiunto ieri, dopo una partenza su quota 86 e una giornata passata attorno agli 85 punti. In leggero rialzo il rendimento dei titoli di Stato europeo, con il prodotto del Tesoro al 3,57%. Per il resto la partita dei dazi sui mercati muove soprattutto in ribasso le Borse, che comunque non accusano perdite particolarmente gravi: Milano si avvia alla chiusura in ribasso dell'1,2%, seguita da Parigi e Madrid in calo di quasi un punto percentuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net