Sporting Lisbona su Alberto Costa i dubbi della Juventus Resta in piedi la pista Dodô

Il mercato della Juventus si infiamma con il futuro di Timothy Weah, sempre più vicino a una partenza verso il Sporting Lisbona, alimentando i dubbi sulla fascia destra. Mentre si punta a rinforzare l’attacco con Sancho e Conceicao, altri reparti richiedono attenzione. La neroverde estate bianconera si preannuncia ricca di sfide e strategie: quale sarà la mossa definitiva per restare competitivi? La risposta si avrà nei prossimi giorni, mentre il mercato si infiamma con nuove opportunità e rischi.

Sono tante le questioni di mercato che la Juventus dovrà affrontare nel corso dell’estate per arrivare preparata all’inizio del campionato. In queste prima fase le maggiori energie sembrano indirizzate verso il duo Sancho-Conceicao ma, oltre a quello offensivo, anche gli altri reparti andranno perfezionati. Uno dei punti di domanda è quello riguardante la fascia destra, dove sembra sempre più vicina la partenza di Timothy Weah, direzione Marsiglia. I dubbi della Juventus sono poi legati ad Alberto Costa che, pur essendo arrivato a Torino solamente lo scorso gennaio, potrebbe già fare le valigie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Sporting Lisbona su Alberto Costa, i dubbi della Juventus. Resta in piedi la pista Dodô

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

Juve, offerta da 20 milioni per Alberto Costa: lo Sporting ci prova La Juventus ha ricevuto un'offerta da 20 milioni di euro dallo Sporting Lisbona per Alberto Costa. Il difensore portoghese classe 2003, arrivato lo scorso gennaio e legato ai bianconeri fino al 2

