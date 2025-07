Sport dimenticato a Caserta | Tuoro e Palavignola simboli di promesse incompiute | FOTO

dettagli di un passato che meriterebbero una rinascita. Questi simboli di promesse incompiute rischiano di diventare i monumenti di una speranza sospesa, mentre lo sport aspetta solo di tornare a infiammare le passioni e a trasformare il territorio. È tempo di riscoprire il valore di queste strutture e rilanciare il vero spirito sportivo a Caserta.

Lo sport non si può fermare. Non solo è uno strumento di benessere e crescita per le giovani generazioni, ma rappresenta anche un volano economico per il territorio. A Caserta, però, due delle principali strutture sportive – il nuovo Palazzetto in località Tuoro e il Palavignola – restano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

