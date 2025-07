Spinaccè Inter i fari della Serie B sull’attaccante della Primavera | 3 club su di lui uno di essi è in netto vantaggio!

L'interesse intorno a Matteo Spinaccé si fa sempre più forte: tre club di Serie B sono sui suoi passi, con uno in netto vantaggio. La sua stagione con l'Inter Primavera, ricca di gol e assist, ha acceso le speranze di un futuro brillante per l’attaccante classe 2006. Il suo talento sta catturando gli sguardi di molti, e il suo prossimo passo promette grandi emozioni. La sua carriera è pronta a decollare...

Le ultime sul suo futuro. La stagione positiva con l ‘ Inter Primavera ha attirato l’attenzione di numerosi club, pronti a investire sul talento di Matteo Spinaccé. L’attaccante classe 2006, autore di 12 gol e 2 assist in tutte le competizioni, è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto dei baby talenti guidati da Zanchetta, con la sua straordinaria performance in attacco che ha portato l’Inter a conquistare il titolo. Questo rendimento ha convinto diversi club a farsi avanti per il giovane giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spinaccè Inter, i fari della Serie B sull’attaccante della Primavera: 3 club su di lui, uno di essi è in netto vantaggio!

In questa notizia si parla di: inter - primavera - club - fari

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

Il Padova prepara la squadra per la prossima Serie B. E mette nel mirino un Primavera dell'Inter; Milton Delgado nel mirino dell’Inter: il gioiello del Boca Juniors osservato speciale al Mondiale per Club; Ziliani: Mondiale per Club infarcito di ragazzini. Juve e Inter senza big nelle prime partite di Serie A 25/26.

Inter, fari puntati su Krstovic | Primapagina - Calciomercato.com - Krstovic è così finito di diritto sul taccuino dei calciatori osservati dall’Inter, che non è l’unico club ... Da calciomercato.com

Inter, fari puntati su Belahyane: il centrocampista del Verona ha ... - MSN - Il calciomercato invernale è parecchio lontano ma i grandi club iniziano a piazzare già il radar nei vari luoghi d’interesse e sicuramente l’Inter non sfugge a questa dinamica comune. msn.com scrive