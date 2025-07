Sperlonga lotta al caporalato | denunciato un lavoratore e il proprietario di un capanno

Un'intensa operazione di prevenzione e repressione del caporalato a Sperlonga ha portato alla denuncia di un lavoratore e del proprietario di un capanno abusivo. L’intervento, condotto dall’Ispettorato del Lavoro di Latina e dai Carabinieri locali, si inserisce in una più ampia lotta contro lo sfruttamento illecito nel settore agricolo. Durante il controllo, sono emerse irregolarità che evidenziano la necessità di continue azioni di tutela e legalità nel territorio.

Sperlonga, 11 luglio 2025 – Nei giorni scorsi, personale dell' Ispettorato Tutela del Lavoro di Latina unitamente ai Carabinieri delle Stazioni di Sperlonga, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del "caporalato", hanno effettuato un accesso ispettivo presso u n'azienda agricola esercente la coltivazione di ortaggi, il cui titolare è un uomo di 55 anni del luogo. Durante il controllo, i Carabinieri hanno vagliato la posizione dell'unico lavoratore, un cittadino straniero di 35 anni, risultato non in regola sul territorio nazionale, motivo per il quale è stato denunciato, in stato di libertà, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte di uno straniero non comunitario, nonchè sottoposto alle previste procedure per la mancata regolarità della propria posizione sul territorio nazionale.