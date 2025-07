Specializzazione sostegno 2025 | tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno e desideri specializzarti nel supporto didattico, questa è la tua occasione! L’Università di Perugia ha aperto il primo bando per i percorsi di specializzazione sul sostegno, in linea con il DM 75/2025. Le iscrizioni sono aperte a professionisti qualificati, anche con esperienza all’estero. Non perdere questa opportunità di aggiornamento e crescita professionale: ecco tutto quello che devi sapere.

L’Università di Perugia ha pubblicato il primo bando per i percorsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno. L’attivazione è prevista dal DM 752025 e le lezioni inizieranno a metà luglio. Il contributo per l’iscrizione alla selezione è di 60 euro. Requisiti di accesso e destinatari: . Specializzazione sostegno 2025: tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato? - Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.

