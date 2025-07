Speciale cineconcerto con The Strong Man e le note della Zerorchestra

Preparati a vivere un'esperienza unica: domenica 13 luglio a Sacile, la magia del cinema muto si fonde con le note coinvolgenti della Zerorchestra, trasformando la Corte di Palazzo Ragazzoni in un palcoscenico di emozioni. Non perdere questo speciale cineconcerto dedicato a "The Strong Man" (1926), l’opera prima di Frank Capra, e lasciati trasportare in un viaggio tra immagini e musica senza tempo. Un evento da non dimenticare!

Un nuovo appuntamento tra cinema muto e musica dal vivo animerà la serata di domenica 13 luglio a Sacile, nella cornice della Corte di Palazzo Ragazzoni. In programma lo <strong>speciale cineconcerto del film The Strong Man (La grande sparata, 1926), opera prima del grande regista Frank Capra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: speciale - cineconcerto - strong - note

Speciale cineconcerto con The Strong Man e le note della Zerorchestra, 13 luglio 2025.