Spazio d’Ozio scatta l’ultima settimana

Spazio d’Ozio, l’attesa rassegna estiva del Teatro del Cerchio, entra nella sua ultima settimana, portando un mix vibrante di spettacoli che affascineranno pubblico di tutte le età. Dal 15 al 18 luglio, Parma si anima con quattro serate imperdibili, sostenute con orgoglio dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna. Non perdete l’opportunità di vivere momenti di cultura, divertimento e condivisione: vi aspettiamo per chiudere in grande questa entusiasmante edizione!

