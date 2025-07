Spari a Fondi | gambizzato un uomo Quattro arresti latitante preso dopo una rocambolesca fuga

La notte tra il 14 e il 15 maggio scorso a Fondi si è consumata una sparatoria che ha sconvolto la comunità locale. Quattro persone sono state arrestate, con un latitante catturato dopo una rocambolesca fuga, mentre un uomo di 40 anni, pregiudicato, è rimasto ferito gravemente. Le indagini della squadra mobile di Latina hanno fatto luce su questo episodio di violenza, portando alla conclusione di un'indagine complessa. Il caso dimostra come la giustizia abbia prevalso sulla strada.

Quattro persone sono state arrestati per gli spari della notte tra il 14 e il 15 maggio scorso a Fondi con cui era stato ferito un 40enne pregiudicato del posto. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Latina e dal locale commissariato, coordinate dalla procura di Latina, hanno portato a tre.

