Spagna Vox come Trump | Deporteremo milioni di stranieri anche regolari E vola nei sondaggi

Il dibattito sull’immigrazione in Spagna si accende, con Vox che rilancia toni forti e promesse shock. I suoi leader minacciano di seguire l’esempio di Trump, promettendo deportazioni di massa anche per gli immigrati regolari. La questione svela un clima politico sempre più polarizzato e acceso, mentre i sondaggi premiano il partito di estrema destra. Resta da chiedersi: una linea così dura può davvero cambiare le sorti della nazione?

Il dibattito sull’immigrazione in Spagna si infiamma, dopo che il partito Vox guidato da Santiago Abascal (foto) con una linea nazionalista, anti-immigrazione ed euroscettica, ha rilanciato per l’ennesima volta sugli stranieri. Attraverso le portavoce Rocio de Meer e Pepa Millan, il partito di estrema destra ha promesso di applicare la formula del presidente Usa Donald Trump: se arriverà al governo, deporterà milioni di persone, immigrate con residenza legale, anche di seconda generazione, che “non si siano adattate ai costumi spagnoli”. Intanto il barometro del Centro di Ricerche Sociologiche (Cis) segnala a luglio che Vox è il partito che guadagna più consensi rispetto al mese precedente, schizzando di oltre cinque punti fino al 18,9%, mentre il Psoe paga il caso di corruzione che ha travolto i segretari del partito e scende di sette punti nelle intenzioni di voto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spagna, Vox come Trump: “Deporteremo milioni di stranieri, anche regolari”. E vola nei sondaggi

In questa notizia si parla di: spagna - trump - milioni - stranieri

