Spagna ristoratore allontana turisti israeliani | Via figli di putt*na uccidete palestinesi e venite in vacanza Palestina libera - VIDEO

In un gesto di forte protesta, Samir Slim, ristoratore libanese di Vigo, ha allontanato turisti israeliani con parole dure e appelli a sostenere i palestinesi. La scena ha scosso l’opinione pubblica, sollevando questioni di solidarietà e conflitti geopolitici. Un episodio che riaccende il dibattito sulle tensioni mediorientali e sulle reazioni nel mondo occidentale. La sua azione invita a riflettere sulla complessità di un conflitto che non conosce confini.

Samir Slim, ristoratore libanese, ha allontanato dal suo locale di Vigo, in Galizia, dei turisti israeliani A Vigo, in Spagna, Samir Slim, ristoratore libanese, ha allontanato dal suo locale una tavolata di turisti israeliani: "Via, figli di putt*na" e "Uccidete i palestinesi e venite qui in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it