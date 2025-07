Spagna femminile Tomé | Contro l’Italia è sempre stato difficile spuntarla sono competitive quanto noi

La sfida tra Spagna femminile e Italia si preannuncia come un duello di alta tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare il passaggio ai quarti di finale. La CT spagnola Montse Tomé sottolinea che, nonostante la competitività della sua squadra, incontrano sempre difficoltà contro le Azzurre. Questa sera alle 21, il campo sarà il palcoscenico di una battaglia che promette emozioni e sorprese; chi avrà la meglio?

La ct della Spagna femminile, Montse Tomé, ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Italia all’Europeo, questa sera alle 21. Le spagnole sono già qualificate ai quarti di finale e vorrebbero blindare il primo posto nel girone; alle Azzurre, invece, basta un pareggio per passare, o in caso di sconfitta, si guarderà la differenza reti con il Portogallo. Tomé: «La Spagna è competitiva, ma abbiamo sempre avuto difficoltà contro l’Italia». Tomé ha commentato l’atmosfera del gruppo delle Furie Rosse in questo Europeo femminile: «Il clima di lavoro è sereno e professionale, e questo si trasmette sul campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it