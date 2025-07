Spaccio tra i binari alla stazione Bologna Mazzini | arrestati tre pusher due sono fratelli

Un'operazione sorprendente quella svoltasi alla stazione Bologna Mazzini, dove tre uomini tunisini, tra cui due fratelli, sono stati catturati mentre spacciavano eroina tra i binari, a pochi metri dai treni in corsa. La scena, al limite dell’incredibile, dimostra ancora una volta quanto siano attivi e audaci i trafficanti di droga nei luoghi più inaspettati. Un episodio che mette in evidenza la necessità di un’attenzione costante da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Spacciavano eroina tra i binari, con i treni in corsa a pochi metri di distanza. La scena, al limite dell’incredibile, si è svolta nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria Bologna Mazzini, dove tre uomini tunisini – due dei quali fratelli – sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

