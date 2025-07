Spaccio nei boschi sempre più preoccupante |  mappate le zone calde e smantellati accampamenti tra droga e armi

Lo spaccio nei boschi, un fenomeno che si sta ampliando e diventando sempre più allarmante, sta mettendo a dura prova la sicurezza della Tuscia. I carabinieri del comando provinciale di Viterbo hanno mappato 160 zone calde e smantellato numerosi accampamenti tra droga e armi, ma la battaglia è ancora lunga. Per questo vengono intensificati gli interventi sul territorio, con l’obiettivo di restituire serenità e legalità alle comunità locali.

"Spaccio nei boschi, un fenomeno che sta assumendo sempre più dimensioni preoccupanti". Lo affermano i carabinieri del comando provinciale di Viterbo, impegnati da tempo in una lotta senza sosta per individuare e bonificare le piazze, che prolificano in tutta la Tuscia. Per questo vengono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it