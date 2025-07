Spaccio di hashish e cocaina | scarcerati due indagati

Due uomini coinvolti in un giro di droga sono tornati liberi. G.D.M., 39 anni di Castelcampagnano, e A.D.R., 38 anni di Telese Terme, arrestati lo scorso maggio per spaccio di hashish e cocaina, hanno ora visto le loro misure cautelari revocate. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia che ha coinvolto nove persone, sollevando nuove questioni sulla lotta alla droga nella regione.

Sono tornati in libertà G.D.M., 39 anni di Castelcampagnano, e A.D.R., 38 anni di Telese Terme, arrestati lo scorso 30 maggio con l'accusa di spaccio di ingenti quantitativi di hashish e cocaina, nell'ambito di un'indagine che aveva coinvolto in totale nove persone. Dopo gli interrogatori preventivi, i due erano stati raggiunti da misure cautelari: agli arresti domiciliari G.D.M., mentre per A.D.R. era stata disposta la custodia in carcere. Nella giornata odierna, l'avvocato Antonio Leone, difensore degli indagati, ha presentato istanza di scarcerazione al Gip del Tribunale di Benevento, che ha accolto la richiesta.

