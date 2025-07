Spaccio di droga online arrestati due minori

La lotta allo spaccio di droga si fa sempre più intensa, anche tra i giovani. Recentemente, la Polizia di Stato ha smantellato un’operazione che ha portato all’arresto di due minori di 16 e 17 anni coinvolti in un’attività di spaccio online di marijuana. Questa vicenda mette in luce le sfide crescenti nel contrastare il fenomeno tra i più giovani, evidenziando l’importanza di interventi mirati per tutelare il nostro territorio e il futuro delle nuove generazioni.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato due minori di 17 e 16 anni ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso della continua attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha concentrato l’attenzione nei confronti di due giovanissimi che avrebbero costituto una “società” per lo spaccio di marijuana ed hashish a loro coetanei. Come accertato negli approfondimenti investigativi, i due avrebbero avviato una proficua illecita attività attraverso una nota APP di messaggistica istantanea dove avrebbero pubblicizzato i loro “prodotti” con foto, video e prezzi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spaccio di droga online, arrestati due minori

