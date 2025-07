' Sound parade' in nome di Aldro | il Comitato lo ricorda con un ' corteo' di musica

Il prossimo sabato 19 luglio, Ferrara si prepara a rendere omaggio a Federico Aldrovandi, duemila vent'anni dalla sua scomparsa. Un corteo musicale, lungo le suggestive Mura della città , trasformerà questo giorno in un’occasione di memoria e solidarietà . La Sound Parade in nome di Aldro sarà un tributo vivo, capace di unire emozioni e impegno. Non perdere l’appuntamento: iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday e scopri tutti i dettagli di questa grande celebrazione.

Una parata di musica lungo le Mura di Ferrara, la sua cittĂ . E' il modo in cui, il prossimo sabato 19 luglio, a vent'anni dalla sua morte, il Comitato Federico Aldrovandi 2005–2025 ha scelto di ricordarlo per festeggiare il suo compleanno. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il 19 luglio alle ore 18:00 partirà la Street Sound Parade per Aldro con arrivo al Circolo BlackStar A piedi o in bici, l'importante sarà esserci per ricordare, attraverso la musica, Federico Aldrovandi. Alll'arrivo al Circolo Black Star la serata continuerà con musica

