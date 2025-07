Sottocorona | Qualche cambiamento c' è Pioggia e caldo che succede

L'estate sembra mantenere il suo dominio, con giornate caratterizzate da cielo sereno e poche nuvole. Tuttavia, secondo le ultime previsioni di Paolo Sottocorona, qualche cambiamento √® in arrivo nel weekend, portando forse pioggia e temperature pi√Ļ calde. Per oggi, nessuna precipitazione significativa al Centro e al Sud, mentre le Alpi mostrano instabilit√† pomeridiana. Ma cosa riserver√† il tempo nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme.

Guardando la mappa, la situazione "√® simile a quella dei giorni scorsi": nessuna nuvola significativa e cielo sereno.¬†√ą questo il nucleo delle ultime previsioni meteo diffuse¬†da Paolo Sottocorona. "Qualche cambiamento", per√≤, √® atteso nel fine settimana. Per quel che riguarda oggi, intanto, non si registrano precipitazioni al Centro e al Sud, ma "l'instabilit√† pomeridiana si presenta sulle Alpi occidentali e centrali". A Nord-Est, invece, "arriva qualcosa anche in pianura". ¬† ¬† Nella giornata di sabato, "le precipitazioni al Nord ci sono, anche se pi√Ļ deboli". Nel mirino anche il¬†Veneto e il¬†Friuli Venezia Giulia, ma "sempre con una giusta misura". 🔗 Leggi su Iltempo.it