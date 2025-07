Sostituiti dalla tecnologia ora accompagnano i tennisti in bagno | una giudice di linea denuncia la nuova vita da maggiordomi a Wimbledon

Il tennis di Wimbledon si trasforma sotto i nostri occhi, abbandonando la tradizione umana per un futuro dominato dalla tecnologia. I giudici di linea, simboli storici del torneo, ora sono sostituiti da assistenti automatizzati, addirittura incaricati di accompagnare i giocatori in bagno. Un cambiamento che suscita ironia e riflessioni sul valore e la dignitĂ di ruoli una volta prestigiosi, ormai ridicolizzati dalla svolta digitale. Tra toilette e palline...

Fino allo scorso anno erano i simboli del torneo piĂą antico nella storia del tennis, oggi i giudici di linea a Wimbledon non esistono piĂą. Al loro posto c’è la tecnologia automatizzata, vengono definitivi “assistenti di partita” e il loro compito è quello di accompagnare i giocator i in bagno. Una nuova vita da maggiordomo che ridicolizza e sminuisce un ruolo che (in pochissimo tempo) ha perso di appeal e professionalitĂ . Tra toilette e palline da “scartare”: la rivelazione Dopo 148 anni gli iconici giudici di linea sul campo dell’ All England Lawn Tennis Club non ci sono piĂą. Le macchine e i robot rompono la tradizione e i pochi rimasti vengono trattati come dei semplici assistenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sostituiti dalla tecnologia, ora accompagnano i tennisti in bagno”: una giudice di linea denuncia la nuova vita da “maggiordomi” a Wimbledon

