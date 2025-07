Sostenibilità ambientale e transizione energetica | Rimini e Ravenna in dialogo con Cina e Sudafrica

Rimini e Ravenna si apprestano a diventare protagoniste di un importante confronto globale sulla sostenibilità ambientale e la transizione energetica. Il convegno internazionale, "Waste energy water nexus: materials and processes", dal 15 al 16 luglio, riunirà esperti di Italia, Cina e Sudafrica per condividere innovazioni e strategie che plasmeranno un futuro più verde e sostenibile. Un'occasione unica per stimolare il dialogo tra culture e conoscenze diverse, promuovendo soluzioni concrete per il nostro pianeta.

Rimini e Ravenna si preparano ad accogliere un convegno internazionale di due giorni, il 15 e 16 luglio, che vedrà la partecipazione di numerosi esperti provenienti da Italia, Cina e Sudafrica. L'evento dal titolo "Waste energy water nexus: materials and processes" è un convegno trilaterale che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: rimini - ravenna - cina - sudafrica

Ravenna trionfa al 49° Trofeo Sarti battendo Rimini 3-1 - La 49ª edizione del Trofeo Sarti si infiamma sotto i riflettori dell’Orogel Stadium Manuzzi di Cesena, dove il Ravenna trionfa con un vibrante 3-1 contro il Rimini.

Sostenibilità ambientale e transizione energetica: Rimini e Ravenna in dialogo con Cina e Sudafrica; Estate in sicurezza a Forlì, la Polizia locale controllerà anche i principali centri sportivi cittadini; Post alluvione, al via 16 interventi (con fondi Pnrr) su corsi d’acqua minori delle vallate della Romagna Occidentale.

Transizione energetica e sostenibilità ambientale al centro del convegno a Rimini e Ravenna - Rimini e Ravenna si preparano ad accogliere un convegno internazionale di due giorni, il 15 e 16 luglio, che vedrà la partecipazione di numerosi esperti provenienti da Italia, Cina e Sudafrica. Riporta altarimini.it

Ravenna e Padova si candidano a diventare l’hub dell’ortofrutta per ... - Il mercato ortofrutticolo di Padova e il porto di Ravenna si candidano a diventare l’hub logistico per l’interscambio tra Italia e Cina. Scrive ilsole24ore.com