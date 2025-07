Sostegno a Francesca Albanese anche da parte dell’Ue Dalle istituzioni italiane neppure una parola

Mentre le istituzioni italiane restano silenziose, è l’Unione Europea a manifestare solidarietà verso Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, penalizzata dalle sanzioni statunitensi. Questa posizione apre uno spiraglio di attenzione internazionale, sollevando importanti interrogativi sul rispetto dei diritti e sulla tutela degli esperti impegnati nel promuovere la giustizia globale. È un monito che ci invita a riflettere sull’importanza della voce europea in difesa dei valori fondamentali.

In attesa di una qualche presa di posizione di una qualche istituzione italiana, è l’Unione europea ad esprimere solidarietà per le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, Francesca Albanese. “L’Ue sostiene fermamente il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite e si rammarica profondamente della decisione di imporre sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati”, ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri Anouar El Anouni durante il briefing quotidiano alla stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it