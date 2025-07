Sospensioni il valore della pausa | in mostra le opere di trentadue artisti

11 luglio. Un’opportunità unica per immergersi nell’universo artistico di 32 talentuosi creatori, che esplorano il concetto di pausa come momento di riflessione, rinascita e scoperta. “Sospensioni - Il valore della pausa” invita i visitatori a fermarsi, contemplare e riscoprire l’essenza del tempo sospeso. Non perdete questa occasione di lasciarvi ispirare e di riscoprire il potere delle pause nella nostra vita quotidiana.

“Sospensioni-Il valore della pausa” è il titolo della collettiva a cura della dottoressa Leonarda Zappulla in programma nei locali dello spazio espositivo “Experience”, in via delle Croci 16 a Palermo. La mostra sarà inaugurata venerdì 11 luglio alle 19:00, e rimarrà visitabile fino al 25 del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

