Sospensione e rischio maxi squalifica UFFICIALE | Positivo al test antidoping

La recente positività al test antidoping di Yeray Alvarez ha scosso profondamente il mondo del calcio: sospensione e rischio di maxi squalifica sono ufficiali. Un colpo duro da digerire, soprattutto per un atleta che nega ogni responsabilità, affermando di non aver mai usato sostanze proibite. La notizia mette in discussione la carriera e l’onestà di un giocatore stimato, aprendo una fase di incertezza e polemiche che scuotono il panorama sportivo.

“Ricevere questa notizia è stato un duro colpo”. Poi si difende: “Mai usato sostanze proibite in vita mia” Positivo al test antidoping. È arrivato l’annuncio che scuote il mondo del calcio: “Un duro colpo”. (LaPresse) – Calciomercato.it Sul proprio profilo Instagram, Yeray Alvarez ha comunicato di essere stato trovato positivo al test antidoping effettuato dopo la semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United. Secondo il difensore spagnolo dell’ Athletic, la positività è colpa di un prodotto per prevenire la caduta dei capelli utilizzato in quel periodo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sospensione e rischio maxi squalifica, UFFICIALE: “Positivo al test antidoping”

