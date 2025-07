Sono tutta ' elettrizzat' a Stasera assolutissimamente Prima di Elettra con una splendente Sonia Bergamasco

Sono tutta elettrizzata per questa sera, un evento assolutamente da non perdere con Sonia Bergamasco, splendida e carismatica. Dimenticate la Sonia Bergamasco fidanzata di Montalbano: questa volta, la sua straordinaria versatilità si svela nel ruolo drammatico di Elettra, in una pièce interpretata da un intenso Roberto. Prepariamoci a vivere un'esperienza teatrale unica, che ci lascerà senza fiato e ci farà riflettere.

Nell'affascinante Tetaro Grande di Pompei, assolutamente da non perdere "Elettra" di Sofocle in scena da venerdì 11 luglio a domenica 13 luglio 2025 Regia di Roberto Amdò e con la partecipazione straordinaria di Sonia Bergamasco Vi aspettiamo

Nell’universo di Elettra cercando la voce della contemporaneità ; E' la mia prima volta. E' tutto magico. Intervista a Sonia Bergamasco; Disperata, folle e assetata di sangue per il padre ammazzato. Sonia Bergamasco è la giustiziera….

